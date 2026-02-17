日テレ福田社長、元TOKIO松岡＆城島に謝罪 『鉄腕!DASH!!』継続を名言
日本テレビは16日、定例会見を行い、同局のバラエティー番組『ザ!鉄腕!DASH!!』（毎週日曜 後7：00）に言及。番組を継続することを明言したほか、元TOKIOの松岡昌宏（49）、城島茂（55）へ謝罪したことを明かした。
【全身ショット】「お疲れっす！」笑顔で会場入りする松岡昌宏
同番組をめぐっては松岡が番組降板、城島が出演継続することを会見の前日までに自身の公式サイトで明らかにしていた。日テレの福田博之社長は「城島さん松岡さんに対しては、国分さんの降板以降、本件について直接のご説明ができていない状況でしたので、私からお願いをして、今年になってから、私とチーフプロデューサー、城島さん、松岡さんと4人でお会いすることがかない、説明と謝罪をすることができました」と明かした。
松岡の番組降板については「大変残念」としながらも「引き続き番組を応援し、見守っていただけるとのことでしたし、『DASHで培った経験を大切にしてこれからも精進していきたい』と伺っておりますので、私たちも松岡さんを応援していきたいと思っています。松岡さんには30年間、番組を支え続けていただき本当に感謝しかありません」と語った。
城島からは「非常に意欲的な思いを伝えていただいております」と明かし、「頼れるリーダーとともに、『ザ!鉄腕!DASH!!』をこれからも子供たちに見ていただきたいし、家族で見たい、そして他に類を見ない、誰にも真似をすることができない番組にしていきたいと番組スタッフ一同、気を引き締めているところです」とした。
