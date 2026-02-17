ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、カーリングの女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はカナダに６―９で敗れ、３連敗で通算１勝５敗となった。

同点の第３エンドに３点をスチールされると、その後も失点を重ねて劣勢をはね返せなかった。

第１０エンド、フォルティウスは祈るような表情でカナダの最終投を見守った。無情にもドローが円心近くへ。負け越しとなり、１次リーグ突破が絶望的になる５敗目を喫した。

後攻スタートで２点を先取したが直後に追いつかれ、同点で迎えた第３エンドだった。スキップ・吉村紗也香の放ったドローは「思ったよりも滑ってしまった」（吉村）と円心を通過し、ハウスの外へ。相手に３点をスチールされた。その後は懸命に追い上げたが、氷の攻略に苦戦し、好機をつかめなかった。

勝負強いショットでチームを五輪に導いた吉村だが、五輪本番ではドローが決まらない場面が続く。この試合のドロー成功率は６５％。相手スキップの８９％に差をつけられた。リードの近江谷杏菜は「試合ごとに氷の傾向が様々に変わる。その都度氷を読んで、ミスをしても学んで修正していく力が常に試されている」と語った。

ただ、どんな状況になっても、最後まで力を尽くす姿勢は変わらない。スポンサーがいないところから再スタートしたチームをずっと応援してくれた関係者、家族やファン、多くの人が五輪で戦う吉村らの姿を見ているからだ。「支えてくださった方々への感謝も込め、残り３試合全力で戦います」と吉村。このままでは終われない。（浜口真実）