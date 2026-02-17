プロボクシングの２０２５年年間表彰選手が１７日に発表され、都内で表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」が開催された。年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）には４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が選出され、８年連続９度目の受賞。自身が持つ歴代最多記録を更新し「率直にうれしい。毎年取らなきゃいけないという重圧がある中で、２０２５年もしっかり取れてホッとしている」と語った。

井上尚弥は昨年、１月に金芸俊（韓国）に４回ＴＫＯ勝ちすると、５月に米ラスベガスでラモン・カルデナス（米国）に８回ＴＫＯ勝利。９月にはムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を完封して判定勝ちし、１２月にはサウジアラビアでアラン・ピカソ（メキシコ）に大差判定勝ちした。

年間４試合というハードスケジュールを完遂し「世界戦を４試合で、自分の中でも気の抜けない年になった。（なかなか）経験のできない年になった」と述懐。８年連続のＭＶＰには「ボクシングが好きだから続けられていることだと思うし、その中でもモチベーションが上がらない時もあったが、一つ一つ自分と向き合った結果が、受賞という形で評価されて自分としてはうれしい」とうなずいた。

昨年末のピカソ戦を終えた後はリフレッシュし、２月から本格的な練習を再開しているという。１年前の表彰式の壇上で対戦を呼びかけた中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチは５月にも実現に向けて計画されており、「言葉には言い表せないが、今までになく自分の中で燃えたぎっている。非常に楽しみ。１年前に約束をして、（それぞれの準備は）しっかり整った」と腕をぶした。

◆ボクシング２０２５年年間表彰

〈最優秀選手賞〉井上尚弥（大橋）＝８年連続９度目

〈優秀選手賞〉井上拓真（大橋）、井上尚弥（大橋）、高見亨介（帝拳）、武居由樹（大橋）、堤聖也（角海老宝石）、寺地拳四朗（ＢＭＢ）、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、松本流星（帝拳）、矢吹正道（緑）

〈技能賞〉井上拓真（大橋）＝初受賞、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝２年連続２度目

〈殊勲賞〉堤聖也（角海老宝石）＝２年連続２度目

〈努力・敢闘賞〉坪井智也（帝拳）＝初受賞

〈ＫＯ賞〉矢吹正道（緑）＝初受賞

※ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチ、フェリックス・アルバラード戦

〈新鋭賞〉高見亨介（帝拳）＝初受賞

〈年間最高試合賞・世界戦〉ＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦、寺地拳四朗（ＢＭＢ）−ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）

〈年間最高試合賞・世界戦以外〉日本ライトフライ級タイトルマッチ・高見亨介（帝拳）−川満俊輝（三迫）、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ・齋藤麗王（帝拳）−渡邊海（ライオンズ）

※女子

〈最優秀選手賞〉昼田瑞希（三迫）＝４年連続４度目

〈年間最高試合賞〉ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチ、黒木優子（真正）−鈴木なな子（横浜光）

※トレーナー部門

〈トレーナー賞〉井上真吾氏（大橋）