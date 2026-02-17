今年秋にスタートする新しいBリーグ（バスケットボール）の対戦スケジュールが17日に発表されました。鹿児島レブナイズは新しい「Bリーグワン」に所属し、9月にホームで開幕を迎えます。

現在、B1・B2・B3で分けられているBリーグは、今年秋から「プレミア」「ワン」「ネクスト」の3つのステージに変わります。

レブナイズが参戦するのは「Bリーグワン」です。25クラブを5つの地区に分け、レブナイズは「南地区」に振り分けられました。

来年4月までレギュラーシーズン60試合を戦い、16クラブがプレーオフに出場して優勝を争います。リーグの再編で、成績での昇格降格は無くなりました。

同じ地区のクラブ同士ではシーズン中8試合戦い、他の地区のクラブとも対戦はしますが、一部は対戦しないクラブもあります。

この新しい「Bリーグワン」で、レブナイズは9月26日と27日にホームでライジングゼファー福岡との開幕節を迎えます。

しかし、西原商会アリーナが今年夏から大規模な改修に入る予定のため、会場は「調整中」となっています。

クラブは「開催予定施設との協議が整い次第、発表する」としています。

なお、現行のBリーグ最後の今シーズンは折り返しを過ぎ、レブナイズは現在、西地区3位。B2最後のシーズンで優勝を狙います。

