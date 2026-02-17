三重、和歌山、奈良、愛知の特産品がずらりと並んでいます。

17日から鹿児島市の山形屋で始まった物産展です。その魅力を取材しました。

「名古屋おもてなし武将隊」が会場を盛り上げる中、開店とともに行列ができた三重の「赤福」に、奈良の「柿の葉寿司」、和歌山のミカンジュース、愛知からは揚げたてのエビを巻いた「天むす」。

4県の特産品や工芸品など50社・およそ1500品が販売されています。

（来場者）「（愛知の）守口漬を毎年。それと銀ダラとかシャケとかいろいろ買った）」

（来場者）「赤福が（当日販売分）完売でした。私の目の前で、また出直しです」

こちら、三重県の「のえる」は九州初出店。表面の砂糖を加熱してカラメル状に仕上げたクリームパイを販売しています。

（のえる（三重県） 筒井喜代美さん）「皆さんにお召し上がりいただいてびっくりしてもらいたい」

おもてなし武将隊も気になったようで・・・

（名古屋おもてなし武将隊 前田慶次さん）「見よ、このつやつやな見た目、正におぬしの肌のようじゃな」

（レポーター）「ありがとうございます」

（名古屋おもてなし武将隊 前田慶次さん）「これを食って皆も物産展を楽しむがよい」

（レポーター）「特に食感がポイントということでいただきます。外はざくっざくで、パイはサクサク。中のクリームはとろっとろで3種類の食感。クリームもなめらかでおいしい」

「三重、和歌山、奈良の物産展」と同時開催の「愛知うまいもの」は、今月23日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。

