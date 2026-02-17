中国や韓国などアジアの多くの国や地域で17日、旧正月の「春節」を迎えました。

こちらの図のように、春節に合わせて各地で大型連休となります。中国本土の場合、今月15日から17日をはさんで今月23日までは春節を祝うため9連休となっています。

しかし、日中関係の悪化で中国が日本への渡航自粛を呼びかける中、鹿児島市のホテルでは中国人観光客が去年に比べ8割減少するなど、異変が起きています。

中国で日本への渡航自粛が呼びかけられる中で迎えた「春節」。鹿児島空港では、去年12月下旬から上海線が運休する中、毎日3往復に増えた韓国・ソウル便の利用客が次々と降り立ちました。

（韓国から）「温泉とヒーリングのために薩摩に来た」

（韓国から）「冬でも暖かくてゴルフ場もいいと聞く、おいしい料理も楽しみ」

天文館では例年、春節の時期は中国本土から多くの観光客が訪れ、かつては「爆買い」と呼ばれる光景も見られました。

今年も大きなスーツケースをひく外国人観光客の姿はあったものの…

（韓国から）「ラーメンを食べてお菓子を買う」

（韓国から）「韓国の大きな祝日（で来た）5日間（鹿児島に）いる」

韓国からの観光客が目立ちました。

商店街の店主も今年の春節に異変を感じているようです。

（天文館の食器店 店主）「前はけっこう通りにも（中国人旅行客）が歩いていた日中関係が悪くなってからは全然来ていない、韓国の方は増えたような気がする」

鹿児島市の城山ホテル鹿児島でも同じような現象が起きていました。

（城山ホテル鹿児島 宿泊営業部担当 渡千左代さん）「去年に比べると、中国の客は8割減となっている」

中国人の宿泊者数は先月、去年に比べ8割減少したものの、現在、客室はほぼ満室になっています。そのわけは…

（城山ホテル鹿児島 宿泊営業部担当 渡千左代さん）「韓国からの便が毎日3往復あるので、中国からの客が減る中で、うまい具合に入れ替わり、韓国の客が増加してきた状況」

城山ホテル鹿児島では韓国からの定期便だけでなく、欧米からの宿泊客も増加し、日本国内客向けのプランも強化したことなどから、春節期間中の予約率は去年より1割増えました。

（城山ホテル鹿児島 宿泊営業部担当 渡千左代さん）「国内の客に少しでも鹿児島に来てほしい、欧米の客も去年に比べると2倍ほど増えた、地方へも足をのばしていただきたい」

先行きが見通せない日中関係。各地で例年と違う風景となっています。

