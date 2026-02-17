欧州株 堅調も、米株先物は時間外取引で軟調
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100 10504.40（+30.71 +0.29%）
独ＤＡＸ 24831.74（+30.83 +0.12%）
仏ＣＡＣ40 8322.69（+6.19 +0.07%）
スイスＳＭＩ 13731.34（+75.34 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49529.00（-40.00 -0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6832.75（-17.75 -0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24639.25（-164.00 -0.66%）
