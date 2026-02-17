欧州株　堅調も、米株先物は時間外取引で軟調
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10504.40（+30.71　+0.29%）
独ＤＡＸ　　24831.74（+30.83　+0.12%）
仏ＣＡＣ40　 8322.69（+6.19　+0.07%）
スイスＳＭＩ　 13731.34（+75.34　+0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49529.00（-40.00　-0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6832.75（-17.75　-0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24639.25（-164.00　-0.66%）