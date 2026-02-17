Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉が１７日、映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）ビーバーズ結成イベントに出席した。

アメリカでの評価も高い今作について、宮田は「とにかくハチャメチャでピクサー史上ナンバーワン。本当にハチャメチャな展開で笑える。でも本当に心がきれいになるところも評価していただいたポイントなんじゃないかなと思います」と分析。人間の常識が通用しない動物界のルールのハチャメチャさも魅力とあって「今までに体験した驚きのルール」を問われると、グループのローラースケートに関する裏話を告白。失敗することが少ないが「あれ、右側通行っていうルールがあるんですよ」と独自のルールを明かした。「日本の道路は左側通行ですけど、我々は欧米式。当たらないようにどっちか決めようってなった時、『じゃあ右で』って決まってから、もう２０年ずっと右側通行でやってます」と明かすと共演者も驚きの声を上げた。

今作は思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根京子）が動物の世界へ飛ぶ物語。この日は、渋谷のど真ん中に特設会場が設けられ、ビーバーの森が作られた。