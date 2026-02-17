【巨人】レジェンズシートのＯＢ決定　村田真一氏、元木大介氏などが解説

巨人は１７日、対戦球団と巨人の２人の“レジェンズ”の生解説を聞きながら観戦できる、東京ドーム「レジェンズシート」の４月１０日〜５月６日の９試合で解説を担当するＯＢが決まったと発表した。

「レジェンズシート」は３塁側内野席の前方エリアで両球団ＯＢ“レジェンズ”の生解説を専用イヤホンで楽しめる座席。レジェンズに質問すると解説の中で回答を聞くことも可能で、試合後のグラウンドに下りることができるアフターゲームオープンフィールドの参加権などが当たる抽選も実施される。

以下、日程と解説担当のＯＢ。※解説担当のＯＢは変更になる場合がある。

◇４月１０日（金）ヤクルト戦 村田真一・飯田哲也

◇４月１１日（土）ヤクルト戦 岡崎郁・岩村明憲

◇４月１２日（日）ヤクルト戦）角盈男・笘篠賢治

◇４月２８日（火）広島戦 元木大介・前田智徳

◇４月２９日（水・祝）広島戦 緒方耕一・西山秀二

◇４月３０日（木）広島戦 宮本和知・野村謙二郎

◇５月４日（月・祝）ヤクルト戦 前田幸長・宮本慎也

◇５月５日（火・祝）ヤクルト戦 清水隆行・真中満

◇５月６日（水・休）ヤクルト戦 駒田徳広・荒木大輔