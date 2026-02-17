チャンネル登録者数200万人超のゲーム配信者、Vtuber活動を3月末で休止
YouTubeチャンネルの登録者数 200万人を超えるゲーム実況者のガッチマンが16日、自身のXを更新。Vtuber活動を休止すると発表した。
【写真】Vtuber活動を3月末で休止すると発表したゲーム配信者のガッチマン
ガッチマンは【大切なお知らせ】と題した画像を投稿。「『ガッチマンもう一つの顔』としてVtuber活動をしてきましたガッチマンVですが2026年3月末をもって活動を休止いたします。(受動的な活動は継続するので休止とします)」と発表した。
「それに伴い、月1のメンバーシップ限定配信並びに壁紙配布も3月末日で更新が終了いたします。メンバーシップ自体は継続されますのでご注意ください」と説明。今後の活動についても言及。「基本的にメインのチャンネル@Gatchman666 で動画投稿の合間にライブ配信を活動の一部とします。(Vモデルは使用しません)ゲーム案件なども今後は@Gatchman666 で実施していきます。コラボ配信についてですが、@Gatchman666 でおこなう予定ではありますがコラボ相手や状況を見て@gatchmanV666 を継続して使う場合もございますこちらも急な変化を与えることのないように慎重に取り扱う予定です。ガッチマンVの関わるグッズ展開、イベント開催、グループでの活動なども休止となります。今後は問い合わせなどはガッチマンの方にお願いいたします」とした。
「2020年5月から5年近く活動をし、たくさんの大切な仲間や友達が増えました 3度もリアルライブも開催し、3Dや2Dモデルも5体以上も作ってもらいました 本当に素敵な経験を積ませていただいたこの活動に感謝しております。楽しかった！本当に！」と振り返った。その上で「ここ1年ずっと考えていたことでしたが登録者も200万人を突破し、TOP4東京ドーム開催も決定したいま半端に活動せず、しっかりメインの活動をしていこうと思い決断いたしました」と活動休止の理由を説明した。
