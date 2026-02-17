1月24日、25日に日本武道館で単独公演を開催した『アイドルマスター』シリーズで人気のアイドル、如月千早さん（16）にインタビュー。ライブで見せた涙の理由や、今後の目標を明かしてくれました。

■日本武道館で単独公演 アイドル・如月千早とは？

『アイドルマスター』シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツ。千早さんは、765PRO ALLSTARSとして誕生初期から活動している人気メンバーで、その高い歌唱力から“歌姫”と呼ばれています。

今回開催された『如月千早武道館単独公演「OathONE」』は、『アイドルマスター』シリーズとして初となるアイドル単独の日本武道館での公演。ゲーム内では、武道館を前に千早さんが“ここは、ひとつの目標でした”と語るセリフがあるなど、千早さんにとっても、プロデューサー（『アイドルマスター』におけるファンの名称）にとっても、武道館は特別な場所です。念願ともいえる会場での公演開催に、応募が殺到。当初は24日だけの開催予定でしたが、急きょ追加公演が決定し、2日間での開催となりました。

■如月千早、印象に残っている場面「一面の蒼い光の世界」

2日間の公演から1週間後、如月さんにインタビュー。ステージに立った感想や、今後の目標を明かしてくれました。

――武道館公演から1週間（インタビュー当時）が経過しましたが、改めてステージに立った感想、印象に残った場面をお聞かせください。

1週間経って、ようやく少し落ち着いて振り返れるようになりました。

時間が経つにつれて、武道館の空気や、コンサートライトの光、みなさんの拍手や声援のひとつひとつが、少しずつ心の中で静かに響いているような･･････

まるで、後から余韻が追いかけてくるような感覚です。

印象に残っている場面はいくつもありますが･･･

蒼い鳥の最初の一音を出した瞬間は、とてもはっきりと覚えています。

不安と緊張と様々な感情が入り混じる、薄暗い鳥かごのような透過スクリーンの中で･･･

一面の蒼い光の世界が見えた瞬間。

全ての感情が、その光に歌を届けたいという覚悟に変わったような気がしました。

■『約束』で見せた涙、その理由とは？

――2日目の『約束』では涙をこぼす場面もありましたが、その理由はなんだったのでしょうか？

今思い返してみても･･･理由は一つに絞れなくて。

とても様々な感情があったので･･･

でも、本当に歌で誰かと繋がれた･･･本当に･･･「歌」を歌えた気がして･･･

それが自分でもうれしかったのではないか･･･と思います。

――その『約束』を武道館で1人で歌いきった感想を教えてください。

約束は･･･私一人で歌いきったとは思っていません。

ずっと支えてきてくれた仲間やスタッフのみなさん、

そしてあの場所で声と思いを重ねてくれたみなさんと一緒に歌うことができた。

それが純粋に、うれしかったです。

■如月千早 今後はどのようなアイドルを目指すのか？

――ひとつの目標だった武道館での公演を成功させた千早さんが今後、どのようなアイドルを目指したいのか。また、次の目標をお聞かせください。

私はこれからも歌を大切にできるアイドルでありたい･･･そう思っています。

一曲一曲を、今の自分でしか歌えない形で更新し続けていくこと。

聴いてくれた方の人生のどこかに、自然と寄り添えているような･･･

そんな歌を歌い続けていくこと。

それが次の目標だと思っています。

■『蒼い鳥』、『目が逢う瞬間（とき）』…代表曲を次々と披露した1日目

公演を終え、歌への思いや次の目標を明かした千早さん。ここからは、その2日間の公演を振り返ります。

1日目、千早さんのイメージカラーである青のペンライトで照らされた日本武道館。ファンが待ち望む中、千早さんは会場の中央に設置された円形のステージに、青のドレス姿で登場。1曲目に初期のソロ曲である『蒼い鳥』を披露し、千早さんの歌唱力を存分に感じられるステージで、公演の幕は開けました。

さらに、『静かな夜に願いを…』や『9:02pm』などをしっとりと歌い上げた千早さん。そして、一瞬の静寂の後、会場が一気にライトアップされ披露したのは、サビから始まるアップテンポな楽曲『目が逢う瞬間（とき）』。疾走感のある曲調と、千早さんのソロ曲を代表する選曲に、会場のファンからは歓声が上がり、同時に行われていた配信でも「まじか」、「これだよこれ！」といったコメントが投稿され、日本武道館に来られなかったファンをも魅了しました。

■軌跡をたどるようなセットリスト

公演の途中では千早さんが花道を歩く場面も。ファンが振るペンライトに手を振って応えるなど、あたたかな雰囲気で公演が行われ、これにはSNSでも、「声出ちゃった」「美しい」「千早がそこにいた」と驚きと感動の声が多く投稿されました。

『arcadia』、『M@STERPIECE』といった自身のソロ曲やユニット曲を披露し、ここに至るまでの軌跡をたどるようなセットリストで会場を盛り上げた千早さん。さらに、三浦あずささん（21）の『隣に・・・』や、星井美希さん（15）の『relations』、萩原雪歩さん（17）の『Kosmos, Cosmos』など、765PRO ALLSTARSのアイドルたちのソロ曲もカバーするなど、全23曲を歌い上げました。

■2日目は『アイドルマスター』の垣根を越えた楽曲も披露

追加公演となった2日目は、1日目と異なったセットリストを披露。今回の公演のために制作された楽曲『輝夜』では、千早さんの優しい歌声が会場を包みました。また、円形のステージを生かし、見回しながら歌うことで、ファンに歌声を届ける様子も見せました。

2日目の公演では、『アイドルマスター』の垣根を越えたカバーも披露。学園アイドルマスター・月村手毬さん（15）の『アイヴイ』を歌い出すと、予想外の選曲に会場ではどよめきにも似た歓声が。炎が上がる演出で、さらに会場を盛り上げました。

その後も、アイドルマスター シャイニーカラーズ・風野灯織さん（15）の『スローモーション』、アイドルマスター ミリオンライブ！・最上静香さん（14）の『SING MY SONG』、アイドルマスター SideM・桜庭薫さん（26）の『My Starry Song』、アイドルマスター シンデレラガールズ・渋谷凛さん（15）の『Never say never』などをパフォーマンス。バラードからロックまで幅広い歌声を日本武道館に響かせました。

■目標だった武道館で歌った 夢を描く楽曲『ToP!!!!!!!!!!!!!』

2日目のアンコールで歌ったのは、華やかな曲調と自分らしい夢を描いた歌詞が特徴の楽曲『ToP!!!!!!!!!!!!!』。2017年にリリースされ、これまでも節目のライブなどで歌われている楽曲です。目標だった武道館で、“夢をかなえる”という歌詞をファンに届けました。

2日目も全23曲を披露。後輩のソロ曲も多く取り入れたことで、千早さんの歌への思いだけでなく、『アイドルマスター』から誕生した、たくさんの仲間の存在も感じさせるステージとなりました。

■最後に歌ったのは仲間との特別な楽曲『約束』

そして、両日ともに公演の最後に披露したのは、千早さんを語る上で欠かすことのできない楽曲『約束』。この曲はテレビアニメで、歌を歌えなくなってしまった千早さんのために、765PRO ALLSTARSのアイドルたちが作詞したもので、千早さんにとって特別な楽曲です。

千早さんは作詞をしてくれたアイドルたちのイメージカラーに囲まれながらパフォーマンス。ステージに立っていたのは千早さん1人ですが、まるで千早さんを支える仲間がすぐそばにいるような雰囲気の中で堂々と歌い上げ、公演を締めくくりました。

（C）窪岡俊之 THE IDOLM@STER&（C）Bandai Namco Entertainment Inc.