全国の有名文房具店の店員が選ぶ文房具の大賞が決定。“文房具のプロ”たちが「自腹でも買いたい！」という商品は？

「かわいいですね、すごく好き。これなら子どもも喜んで…」

心躍るニッポンの文房具。今年で14回目を迎えた「文房具屋さん大賞」が決まりました。

きょう、東京の雑貨店には、全国の有名文房具店の店員たち選りすぐりの商品が勢ぞろい！

ハンズ広報部 玉野早紀さん

「『文房具屋さん大賞』を受賞したアイテムのコーナーになります。中でもデザイン賞を受賞したこちらのアイテムがおすすめです」

ケースを開くと、中には13個のポケットが！これで、A4サイズまでの資料を分類しまくれちゃうんです。さらに、自立するうえに扇形に開くので、何が入っているのか一目瞭然！

「文房具屋さん」が太鼓判を押すアイテムの数々。Nスタが注目したのは、こちら！ネコが逆立ち？台の裏には、かわいい足跡が。

「スタンプっぽくない？」

「スタンプっぽいよね。裏の肉球が」

正解は、ティッシュを装着すれば卓上クリーナーに早変わり。

「『猫の手も借りたい』みたいな感じでかわいい」

続いては、ちょこんとたたずむアザラシ！その使い方は？

「なにこれ。かわいいけど、えーー。鉛筆削りっぽいけど」

Nスタ

「削る穴ある？」

「なさそう…」

正解はこちら！下のカバーを外せば…

「カッターみたいなやつですか。よくダンボール開けるとき、ビリビリって手でやっちゃうので、めっちゃいいです」

「ふせん」の部門で2位に輝いたこちら。手のひらや耳のツボとともに「リフレッシュしたいとき」など、おすすめのタイミングまで紹介されています。

目をスッキリさせたいツボの「ふせん」を選んだ女性は…

「私はパパにです。ゲームばっかしてないで！」

店員らが「自腹でも買いたい」文房具。栄えある大賞はこちらのシャープペンシルです。

書くことだけに集中できるシンプル設計。23グラムと重めにつくられ、安定感抜群の書き心地を生み出しています。

見ても、使っても楽しい“イマドキの文房具”。使い方も広がりをみせています。