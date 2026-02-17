「30年に一度」の深刻な雨不足で1級河川も“干上がり”　小河内ダムは水位が下がり“幻の村”の一部が出現

雪が降る中で朝を迎えた神奈川・箱根町で、車にも雪が積もる様子が見られた。

東京都内では16日夜、雨が降ったものの一時的で、雨が少ない状況は続いている。

この小雨で東京都内でも異変が起きていた。

“30年に一度”の小雨で東京でも異変が

東日本の太平洋側と西日本で続く、“30年に一度”といわれるほど雨の少ない天気。

異変は、東京都内でも起きている。

その現場となっているのが、日野市などを流れる1級河川・浅川。

地面を見てみると、ひび割れているのがわかる。

実際に触ってみると、パラパラと崩れていった。

上空から撮影してみると、川の流れが止まったエリアが広い範囲に及んでいるのが見てとれる。

川底の石もむき出しの状態となっていた。

国土交通省 京浜河川事務所・永井一郎さんは、「今見えている帯、ここになるんですけども、ここにも1cmから2cmの水が流れている感じ」と話す。

ここも本来は川が流れているはずの場所。

この渇水によりどのような事態が危惧されているのか。

国土交通省 京浜河川事務所・永井一郎さん：

農業用水に使っているということですので、田植えができないとか、梨とかそういうフルーツの水上げができないとか、そういうのに支障をきたすということになります。

小河内ダムではかつての村が出現

東京の水がめ、奥多摩町の小河内ダムの貯水率も18日午前7時時点で39.5%と40%を切り、平成以降の最低値を下回る水準となっている。

「陣屋」本沢一修店主：

ここまで減ったのは初めてですね。

名物のとろろそばを出すこちらのそば店は、村がダムの底に沈んだあとも地域を見守り続けている。

今回の水不足では、かつて目にした懐かしい風景が出現したという。

「陣屋」本沢一修店主：

かまどか何かの跡なんですよね。

ダムの底から現れたのは、69年前に沈んだ村の一部だった。

「陣屋」本沢一修店主：

そこに熊野神社って神社があって、大きな大木がいっぱいあった。森みたいになってたらしいんですよね。

ーー今までは見えていなかった？

「陣屋」本沢一修店主：

見えてなかったです。

神社があった場所には、大きな木の切り株がいくつも出現していた。

ダムの水位が下がったことで建造物が姿を現し、壁や階段のようなものが見えた。

ここはダムの建設当時に操業していた“砕石場”。

76年前の写真と見比べると、当時の面影を残す建物の足場などが確認できた。

各地で深刻化しつつある渇水。

雨が降らないこの状況は、いつまで続くのか。

気象庁は17日、東日本の太平洋側と西日本では、今後も1カ月程度は降水量の少ない状態が続く見込みだとしている。

（「イット!」2月17日放送より）