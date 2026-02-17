JUJUが3月18日にリリースする洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』の、全収録曲が公開された。

今回新たに発表された収録曲は、「Honesty」（ビリー・ジョエル）、「How Deep Is Your Love」（Bee Gees）、「Love Me Tender」（エルヴィス・プレスリー）、「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス）、「Lovin’ You」（ミニー・リパートン）の5曲。いずれも昭和の時代を彩った名曲だ。

すでに発表されていた収録曲と今回発表された収録曲のあわせて全10曲を、松任谷正隆がプロデュースを手掛けた。

さらに、JUJU公式YouTubeチャンネルでは、「Honesty」、「Your Song」、「Alone Again (Naturally)」を先行視聴できるティザームービーも公開となった。

（文＝リアルサウンド編集部）