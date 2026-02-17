水平線が、ニューEP『希望の匂い』を2月25日にリリースする。

（関連：水平線が見せたロックスターの片鱗――おとぎ話と繰り広げた夢のような一夜、自主企画『潮の目 -む-』東京公演を振り返る）

同EPは、彼らの強みである歌心を前面に出したソングライティングが特徴的。バンド最大の持ち味であるコーラスワークを軸にした「三日月」、静謐な輝きを放つ「忘年」、ブリットポップの系譜を落とし込んだパワーチューン「鋼の太陽」など、真っ直ぐな歌詞と姿勢がタイムレスに響く楽曲が並んでいる。水平線の“らしさ”を多角的にアピールし、新たな方向性へと幅を広げた作品に仕上がっている。

また、同EPはこれまでにLaura day romanceやNo Busesの作品も手掛けている、岩本岳士がプロデュースを担当した。全体を通して厚み、スケール、ライブ感のある作品に仕上がっているという。

さらに、4月3日の京都公演を皮切りに、東京、大阪、名古屋、そして初上陸となる仙台、福岡を周る『旅するロックンロールツアー2026』の、仙台、福岡公演にハク。、名古屋公演にえんぷていを迎えることも発表された。

＜水平線 田嶋太一（Vo/Gt） コメント＞

-大袈裟な魔法というよりは、ゆるやかな希望を燃やし続けたい-“これからどこへ向かいたいか”このテーマの中で割と自由に自分たちの個性を発揮できたと思います。何かと忙しなく目まぐるしい変化を続ける世界ですが、身の回りにある小さな幸せや希望は変わらないんじゃないかと、まずはそれを抱きしめて歩いていきたいよねと、そんな気持ちです。メロディや歌いたいこと、今まで武器にしてきたことはそのままに、岩本さんとの共同作業を経て、リズムやサウンドのスケールアップによりさらなる広がり・可能性を感じるモノになったと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）