¢£¡Ö#¥¹ー¥Ñー¥ª¥â¥·¥í¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥¿¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁýÅÄµ®µ×¡¦±Û²¬Íµµ®¡¦ÄÍÅÄÎ½°ì¤Î·èµ¯½¸²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¹ー¤È¤³¤Ã¤·ー¤È·èµ¯½¸²ñ¤·¤¿¤è¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢NEWSÁýÅÄµ®µ×¤È¤Õ¤©～¤æ～±Û²¬Íµµ®¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ¤Ï¼ê¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤Î±Û²¬¤È¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿ÄÍÅÄ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥Ôー¥¹¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
3¿Í¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥ª¥â¥·¥í¥é¥¸¥ª¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÆ±´ü¥á¥ó¥Ðー¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¥¹ー¥Ñー¥ª¥â¥·¥í¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£