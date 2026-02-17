JUJU洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』全収録曲解禁！ティザームービーも公開
JUJUが3月18日にリリースする洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』より、全収録曲が解禁。併せて、ティザームービーも公開となった。
■松任谷正隆がプロデュースを担当
今回あらたに発表された収録曲は、
「Honesty」（ビリー・ジョエル）
「How Deep Is Your Love」（ビー・ジーズ）
「Love Me Tender」（エルヴィス・プレスリー）
「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス）
「Lovin’ You」（ミニー・リパートン）
の5曲。いずれも、昭和の時代を彩った、色あせない洋楽の名曲たちだ。
すでに発表されていた
「Your Song」（エルトン・ジョン）
「Alone Again (Naturally)」（ギルバート・オサリバン）
「Superstar」（デラニー＆ボニー/カーペンターズ）
「It’s Too Late」（キャロル・キング）
「Bridge Over Troubled Water」（サイモン＆ガーファンクル）
と合わせて、全10曲を松任谷正隆がプロデュースを手掛けた。
JUJU公式YouTubeチャンネルでは、「Honesty」「Your Song」「Alone Again (Naturally)」を先行視聴できるティザームービーも公開された。
ニューアルバムの豪華スペシャルBOX仕様の完全生産限定盤（ファンクラブ会員限定）は、限定2,000セットの貴重な豪華盤。『JUJU HALL TOUR 2025 The Water』のライブ映像に加えて、カセットテープ、オリジナル看板ミニチュア、LIVE PHOTO BOOK、オリジナルキラステッカーなどが付属となる。
■リリース情報
2026.03.18 ON SALE
ALBUM『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』
