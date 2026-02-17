JUJU洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』全収録曲解禁！ティザームービーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JUJUが3月18日にリリースする洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』より、全収録曲が解禁。併せて、ティザームービーも公開となった。

■松任谷正隆がプロデュースを担当

今回あらたに発表された収録曲は、

「Honesty」（ビリー・ジョエル）

「How Deep Is Your Love」（ビー・ジーズ）

「Love Me Tender」（エルヴィス・プレスリー）

「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス）

「Lovin’ You」（ミニー・リパートン）

の5曲。いずれも、昭和の時代を彩った、色あせない洋楽の名曲たちだ。

すでに発表されていた

「Your Song」（エルトン・ジョン）

「Alone Again (Naturally)」（ギルバート・オサリバン）

「Superstar」（デラニー＆ボニー/カーペンターズ）

「It’s Too Late」（キャロル・キング）

「Bridge Over Troubled Water」（サイモン＆ガーファンクル）

と合わせて、全10曲を松任谷正隆がプロデュースを手掛けた。

JUJU公式YouTubeチャンネルでは、「Honesty」「Your Song」「Alone Again (Naturally)」を先行視聴できるティザームービーも公開された。

ニューアルバムの豪華スペシャルBOX仕様の完全生産限定盤（ファンクラブ会員限定）は、限定2,000セットの貴重な豪華盤。『JUJU HALL TOUR 2025 The Water』のライブ映像に加えて、カセットテープ、オリジナル看板ミニチュア、LIVE PHOTO BOOK、オリジナルキラステッカーなどが付属となる。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』

