

2月17日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充 ――――――――――――――



ハピネス・アンド・ディ <3174> [東証Ｓ] 決算月【8月】 2/17発表

株主優待制度を追加変更し、8月末の株主を対象に実施していた株主優待を再開する。100株以上保有株主に対し、優待券（保有株数に応じて1000～4万円分）と10％割引券（同1～2枚）を贈呈する。



ノジマ <7419> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/17発表

新制度では毎年3月末と9月末時点で300株以上を保有する株主に、保有期間2年未満で優待割引券（保有株数に応じて年間6万～40万円分）を配布し、3000株以上にはオリジナル商品、1万株以上にはノジマポイントも贈呈する。長期保有特典として、2年以上5年未満で年間5000～10万ポイントのノジマポイント、5年以上で年間5000～4万円相当のカタログギフトを追加で贈呈する。



地域新聞社 <2164> [東証Ｇ] 決算月【8月】 2/17発表（場中）

株主優待「千葉県を中心に利用可能な割引券」について、従来の最低利用金額の指定を廃止し、額面金額分を利用できる形式に変更。



株探ニュース

