ゆめタウンなどを展開する流通大手のイズミが、1961年に創業した土地と建物の売却を決めました。これまでの変遷も含めてお伝えします。



地場流通大手のイズミが売却を決めたのは、創業の地広島市中区新天地の一画です。

ドン・キホーテ広島八丁堀店のあるこの場所を、マンションなどを手掛ける大和ハウス工業へと引き渡します。



イズミは1961年、いづみストアー八丁堀店を開業。1970年には地上7階建てのビルに増築し現在のかたちとなりました。





その後、1985年に開業したのはウィズワンダーランド。目を引く外観が特徴で、広島初の大型ファッションビルとしてオープンしました。80年代のファッションをけん引し、若者向けの洋服や雑貨が人気を呼びましたが、徐々に売り上げは低迷します。■イズミ 高西宏昌 副社長（当時）「業態変更した方が今からは、あの地域の若者の集客に役立つのではないか」2004年に出店したのは家電量販店のヤマダ電機です。オープン初日は長蛇の列でした。■客「寝袋です。駐車場にずっと並んでいたので」■客「きのうの夜の7時半から並んでいる」■オープン「3・2・1ただいまオープンです♪」他の大型家電量販店が郊外から市内中心部へと移り始めた時期に、その流れの中心として存在しました。そして2012年には、"安さの殿堂"ドン・キホーテがオープンします。■客「すごい品揃えがいっぱい」■客「いっぱい買いました」日用品や食品に留まらず、ブランド品やコスメまで、これまでにはない品揃えと低価格帯の商品。幅広い世代を取り込み、新たな人の流れを生みました。長年多くの人に愛されてきたこの場所は、来年7月に大和ハウス工業に引き渡される見込みです。観光客やインバウンド需要を見越したホテルの建設が予定されているということです。時代の変化とともに業態も移り変わってきた場所で、次はどんな賑わいが生まれるのか期待が高まります。（宮脇靖知キャスター）1985年にはファッションビルのウィズワンダーランドが誕生。多くの若者を引きつけましたが、周辺の環境も変化していきます。1994年にはパルコ本館。2001年にはパルコ新館がオープン。売り上げはピーク時から半減しました。新たな若者の獲得をということで、2004年にはヤマダ電機。当時は、紙屋町のデオデオに加え、その年の4月にベスト電器がそごうに出店。大型家電量販店が市内にひしめくその流れの中にありました。さらに、2012年にドン・キホーテが出店。品揃えが多く、低価格の商品を取りそろえる。ここに行けば何でも揃う便利さや、デフレの環境下であったこと。また深夜まで営業するなど、ショッピングスタイルの多様化に対応するかたちで幅広い世代の取り込みに成功しました。大和ハウス工業はこの場所にホテル建設を計画しています。・繁華街の中心地観光・ビジネスで需要がある・具体的なブランド、規模、開業時期は今後決める・街の賑わいの創出に貢献したいとしています。【2026年2月17日放送】