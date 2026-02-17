原爆資料館「展示リニューアル」最終案を提示 “没入体験型ブース”も 被爆者らが意見交換《長崎》
長崎原爆資料館の運営審議会が開かれ、来年度の展示リニューアルに向けた実施設計の最終案が示されました。
3月に再び審議会を開き、最終案は今年度中に策定するということです。
「比較すると、今の展示と文字の大きさとほとんど変わらない。もしくはこちらがちょっと大きい」
原寸大の展示グラフィックのイメージを前に意見が交わされました。
来年度の長崎原爆資料館の展示リニューアルに向け、大詰めを迎えた運営審議会。
17日は長崎市が【戦時下の長崎】【長崎のあゆみ】などの展示概要案や実施設計の最終案を示しました。
このうち【長崎のあゆみ】のコーナーは、『被爆後のくらし』『原水爆禁止運動の始まり』『未来につなぐ被爆の記憶』などの小項目で構成しています。
（田中 重光 委員）
「長崎で日本被団協が結成されたということはやはり書くべき。被爆者運動と核兵器廃絶運動が作り出されていったので」
また、委員からはコの字型の画面に核実験の映像を映し出す没入体験型ブースについても意見が出されました。
（中村桂子 委員）
「動画とか音声付きでというのは現状では入っていないのか」
（原田敬一 委員）
「原爆の音や振動は再現できないと思うので、それはしないで想像してもらった方がいいのではないか」
（林田光弘 委員）
「想像することがどんどんできなくなっているのは、若者に限らず私たちもそう。そのきっかけのために展示を “見る” から “体験” に昇華するイマーシブルは大事。動きをつけるというのはもっとあってもいいのではないか」
実施設計の最終案については今年度中に策定する予定で、3月に再び審議会を開き議論するということです。