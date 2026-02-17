アイドルとの二刀流で活動している女子ゴルフの菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損害保険）が18日にデビューシングル「君の救世主になりたくて！」をリリースする。17日には東京・汐留シオサイトの特設ステージでリリース記念イベントを開催した。

菅沼はシックな茶色いワンピース姿でステージに登場。ペンライトを振るファン数十人の前でデビュー曲など2曲を熱唱した。

「めちゃめちゃ緊張したし、通り過ぎる人が見ていて恥ずかしかった。みんなに元気を届けたいという思いで歌った」と満足そうに振り返った。

昨季終了後、ボイストレーニング、レコーディング、ジャケット写真やミュージックビデオの撮影などをこなした。忙しいオフになったが「全部が楽しくてあっという間に終わってしまった。リリースイベントまでできると思っていなかったのでうれしい」と充実感をにじませた。

完成したデビューCDについては「音程も合わせてもらって私じゃないような声にしてくれてありがとうございましたって感じ。良い感じにできた。1人でも多くの方に買ってほしい」とPRした。

ゴルファーとしての今季の目標は「複数回優勝」。アイドルとしては「（レコード大賞）新人賞や紅白は無理だけど、いっぱい優勝して審査員として出たい」と大みそかのNHK紅白歌合戦に審査員として出演することを目標に掲げた。