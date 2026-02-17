フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦、木原組に祝福のコメントを出した横浜Ｍの宮市

「リュウちゃん（木原）、本当におめでとう！」

Ｊ１横浜Ｍの宮市亮（３３）が１７日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来と木原龍一を祝福した。木原とは愛知・中京大中京高時代のクラスメートで、「日本国民に勇気と感動を与えてくれたと思う。まずは“ありがとう”と“お疲れさまでした”と伝えたい」とコメントを出した。

ショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点を記録。宮市は「フリーでの大逆転、そして最後まで諦めない姿勢は、スポーツが持つエンターテインメントとしての力を強く感じさせてくれた」と同じアスリートとして感激したようだ。

高校時代は３年間、同じクラスで過ごした。木原は教室で回転ジャンプを見せてくれたりと、サービス精神旺盛かつ気さくな性格で人気者だったそうで、現在も節目でメッセージをやり取りする間柄という。「人の悪口を言わない、とても優しくて、いつもニコニコしている仲間。高校時代は漫画好きで、週刊少年ジャンプを一緒に読んでいたのも懐かしい思い出」とのエピソードも披露した。