ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、大逆転で金メダルを獲得した。韓国メディアからは「史上最強の日本」と、日本フィギュア界の層の厚さに驚く声が上がっている。

2人がフリーで演じたのは「グラディエーター」。前日のSPで失敗したリフトも問題なくこなし、木原は力強く三浦を高々と持ち上げた。本来のりくりゅうらしい美しさあふれる演技で観客を魅了すると、フリー歴代最高得点を記録。ペアでは日本初となる金メダル獲得に、揃って嬉し涙を流した。

韓国紙「スポーツ朝鮮」は17日「韓国から遠ざかる“史上最強の日本”ついに涙の逆転劇まで成功」「奇跡のような『史上初優勝』の快挙」との見出しで、同競技でメダルなしの自国の現状と比較しつつ、この快挙を伝えた。

記事は「日本が大きな期待を寄せていた種目でアクシデントが発生したが、それを克服して優勝を飾った」と三浦・木原組の快挙に驚いている。「ショートプログラムでは、期待を下回る姿だった」として5位にとどまったことを伝え、リフトのミスを「三浦を一瞬で180度回転させた後、手で空中に放り投げる高難度の演技を試みる過程で呼吸が合わなかった。三浦が落下し致命的なミスとなった」と伝えた。

ペアは「ミラノ・コルティナ大会で日本が最も期待していた金メダル候補の一つと評価されていた」と紹介。三浦・木原組が演じたフリーでの大逆転を「なんと自身のキャリアハイ記録を更新し、金メダルを首にかけた。劇的な逆転劇だった。相手との点差をフリーでひっくり返し、日本に金メダルをもたらした」と驚きをもって伝えている。



