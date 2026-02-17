ジャンプスーパー団体、降雪打ち切りに韓国メディアも驚き

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子スーパー団体が16日（日本時間17日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームROY）の日本は6位となった。大雪の影響で、3回目途中で競技の打ち切りが決定。二階堂が3回目に見せた大ジャンプは幻となった。異例の展開を韓国紙も「日本のお祭りムードに冷水」という見出しで伝えた。

2人1組のチームが争うスーパー団体は五輪では初実施となる。日本の1回目は二階堂が131.5メートル、小林が129メートルで5位発進。2回目は二階堂が131メートル、小林が130メートルで6位となった。運命の3回目、二階堂が138.5メートルの大ジャンプ。3回目の1人目終了時点では2位に浮上したが、雪が強くなって打ち切りが決定。2回目終了の6位で結果が確定した。

韓国メディア「エックスポーツニュース」は、今大会メダルラッシュが続いている日本の状況と合わせて「日本のお祭りムードに冷や水」「大雪でメダルが消えた！」「2位→6位の日本を含むスキージャンプ陣が憤慨」との見出しでこの珍事を伝えている。

競技の展開を「2ラウンドまで首位を走っていたオーストリアが幸運の金メダルを手にし、ポーランドとノルウェーがそれぞれ銀メダルと銅メダルを獲得した」と伝え、さらに「最も大きな被害を受けたチームは日本だった」と報じた。

二階堂のジャンプで、3回目の日本が2位まで順位を上げていたと紹介し「競技が取り消されたことで二階堂のジャンプは無効処理され、日本は最終6位に順位を落とした」と伝えた。続けてドイツやスロベニアからも不満の声が上がったと紹介。「天変地異による早期終了という事態が五輪メダルの行方を分ける結果となったが、4年間準備してきた選手たちの不満を鎮めるのは容易ではなさそうだ」と結んでいる。



（THE ANSWER編集部）