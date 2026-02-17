キャンプインした山本にファンが熱烈アピール

ドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）からアリゾナ州グレンデールでキャンプインしている。早くも実戦形式のライブBPに登板するなど調整を続けているが、過去2年とは大きく状況が一変しているようだ。

球団公式SNSは16日（同17日）、「ワールドシリーズMVPに対して大歓声が送られている」として山本の映像を紹介した。右腕がグラウンドから施設に戻る際、数10メートルの距離があるが、両脇にはファンがびっちり。そして日本人だけじゃなく、海外のファンからもサインを求められている。SNS上のファンからは「ヨシが大好きよ」「私たちのMVP」「ヤマアアアアア」「会うのが待ちきれないわ」と大歓声だ。

山本はメジャー2年目の2025年シーズン、大きく飛躍を遂げた。開幕投手を務め、レギュラーシーズンで30試合に登板して12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録した。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤング賞投票では3位に入った。さらにポストシーズンではフル稼働。5勝1敗、防御率1.45、2完投を記録し、ワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに選ばれた。

ワールドシリーズ後に行われた優勝パレードやセレモニーでは、ドジャースナインの中でも圧倒的な歓声を浴びていた。3年目の今季はさらなる活躍を見せるのか。ファンの期待は高まるばかりだ。（Full-Count編集部）