さすがに可愛すぎだってぇぇぇ！！！（喜）【ミスド】ハート尽くしの「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では、今年100周年を迎えるプレミアムチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボ商品を販売中です。ゴディバの魅力を余すところなく堪能できそうなコラボ商品の1つに、2月4日から「ネットオーダー限定ドーナツ」が加わりました。そこで今回は、見た目にも味にもキュンとする可愛い限定ドーナツを紹介します。

3つのハートが重なる可愛さ

ネットオーダー限定ドーナツの「トリオハート ショコラ & プラリネ」は、商品名にもあるように、3種類のハートチュロが大きな特徴です。ハートチュロはそれぞれ、ココアパウダー・チョコレート・ストロベリーシュガーが施されており、味わいもさまざま。見た目の可愛さだけでなく、味の違いでも楽しませてくれます。

ハートチュロの下にもたっぷりクリームが

3つのハートチュロの下には、土台となるショコラドーナツ生地が隠れており、その上にはプラリネホイップ・ガナッシュクリーム・ガナッシュホイップが絞られています。パッと見た印象は、ハートチュロの華やかさが目を引くドーナツですが、食べ始めてみると想像以上にクリームたっぷりなのも嬉しいところ。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、ハートチュロを「ディップして食べるのがおすすめ！」なんだそう。

ハートが重なる可愛い見た目にキュンとする【ミスタードーナツ】の「ネットオーダー限定ドーナツ」。販売期間は2月28日までですが、購入には受け取り前日までの予約が必須となります。店頭販売のコラボ商品では味わえない、特別なドーナツは見逃し厳禁です！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる