乃木坂46の“さくたん”こと川粼桜が、4月14日に発売する1stソロ写真集(新潮社)のタイトルが「エチュード」に決定した。



【写真】木々の間で光る凜とした表情 魅力あふれる川粼桜

幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼。あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきた。初のソロ写真集は憧れがあったフランスで撮影された。海辺の街・ニースではたっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。花の都・パリではおしゃれな街を散策したり、気候や雰囲気の異なる２都市で、これまでにない多彩な表情を見せている。



衣装にもこだわり抜き、入念に打ち合わせを重ねて準備。さらに私服姿も収録されている。写真を時系列順に構成することで、徐々に自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容。今まで見たことがなかった表情が多数収録されている。ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面、22歳の川粼が詰め込まれている。



川粼は「昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、『もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい』と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです」と喜びのコメント。写真集の公式X（旧ツイッター）では、先行カット第2弾で噴水のある公園でのズブ濡れショット、16日には第3弾で自らデザインした衣装を身につけた「夢だったパリのスケートリンクで滑った一枚」も公開されている。タイトル「エチュード」について、川粼は「フランス語で『練習』という意味があるそうです。完成された私ではなく、今も理想に向かって歩き続けている、そんな今の私のありのままが詰まった写真集です」と思いを語っている。



また、自身のインスタグラムでも「街の空気に身を委ねながら、 愛に溢れた素敵すぎる皆さんに囲まれて 宝物のような時間を過ごしました」と撮影の様子を報告。「衣装も一つ一つこだわって選び、 この写真集のために 自分でデザインした衣装もあります 楽しみにしていただけたら嬉しいです」とアピールしている。



川粼は2003年4月17日生まれ、神奈川県出身。22年に5期生として乃木坂46に加入し、同年12月に31stシングル「ここにはないもの」に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務める。23年3月の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入りし、以降は連続して選抜メンバーとして活動している。



