◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）栗東トレセン＝２月１７日

歴史に名を刻んだばかりの騎手を背に、偉業へ挑む。牝馬として１０年ぶりにチャンピオンズＣを勝利したダブルハートボンド（牝５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は、１４日のサウジＣをフォーエバーヤングとともに連覇を達成した坂井瑠星騎手の手綱で、当レース牝馬初Ｖに挑む。

新馬からコンビを組み８戦７勝、２着１回で連対率は１００％。大久保厩舎の昨年３８勝のうち、トップの１２勝を占めている鞍上に、大久保調教師は「デビューからずっと手綱を執っているジョッキーで、癖も知っているからね」と改めて期待した。

大久保師が「最初からいいものを持っていた」と素質が光る一頭だったが、脚元の不安と常に隣り合わせだった。「キャンターでさえ怖さはあるが、馬も走り方もしっかりしてきた」。厩舎一丸で大事に磨き上げた結果が、Ｇ１初挑戦となった前走でのタイトル獲得につながった。

そのチャンピオンズＣは、道中は逃げ馬２頭を見る形でじっくり進み、最後はウィルソンテソーロとの一騎打ちをわずか９センチ差で制した。初の大舞台にもまったく臆さない勝ち方を見せた愛馬に、大久保師も「弱いところを上回る力を持っている」とうなずく。

全休日明け１７日は、栗東・ＣＷコースをキャンターで駆け抜け調整。坂井騎手が騎乗予定の最終追い切りに備えた。「状態はいつもと変わらない。いいところは伸ばそうとやっている」とトレーナー。牝馬では史上初となる秋春ダートＧ１制覇へ、もうひと工夫施す。（松ケ下 純平）