ボクシングの2025年度年間表彰式が17日、東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の最優秀選手賞（MVP）は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が8年連続、最多記録を更新する9度目の受賞を果たした。選考はボクシング担当記者の投票によるもので、井上は23年度以来の満票での選出となった。

井上は5月に東京ドームで3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との決戦が控える。昨年の表彰式の壇上で対戦を呼びかけて実現した経緯があり、MVP受賞のスピーチでは「1年前ここでビッグマッチの約束をしました。お互いに勝って1年後、盛り上げましょうと、その約束をお互い果たすことができた」とコメント。「今年5月、東京ドームで中谷潤人と本気でぶつかります。そのお互いの勇姿を必ず見届けてください」と話して拍手を浴びた。

受賞者は以下の通り。

▽最優秀選手賞 井上尚弥

▽技能賞 井上拓真、中谷潤人

▽殊勲賞 堤聖也（角海老宝石）

▽努力・敢闘賞 坪井智也（帝拳）

▽KO賞 矢吹正道（緑、フェリックス・アルバラード戦）

▽新鋭賞 高見亨介（帝拳）

▽優秀選手賞※五十音順 井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

▽年間最高試合（世界戦） 寺地拳四朗vsユーリ阿久井政悟（倉敷守安）

▽年間最高試合（世界戦以外） 高見亨介vs川満俊輝（三迫）、齋藤麗王（帝拳）vs渡辺海（ライオンズ）

▽女子最優秀選手賞 晝田瑞希（三迫）

▽女子年間最高試合 黒木優子（真正）vs鈴木なな子（横浜光）

▽最優秀トレーナー賞 井上真吾（大橋）