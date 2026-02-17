元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が17日、東京・六本木ミュージアムで開催中の「ガチャガチャ展in六本木」に登壇し「ガチャガチャ展大賞」表彰式のプレゼンターを務めた。

同展はカプセルトイの日本上陸60周年を記念したもので、昨年7月に丸ビルホールで好評を得たもの。新商品400シリーズの展示をはじめ、入場者による「ガチャガチャ展大賞」の投票も行われていた。この日発表され大賞にはブライトリンクの「うちの子のけだまだま」が選ばれた。

丸山はこれまでなでしこジャパンでの国民栄誉賞など、数々の賞を受賞してきた。今後取ってみたい賞について問われると「一番刈りあげに鋭い意見を持っているで賞」とユニークな回答。夫の本並健治氏（61）についても「もっと刈りあげて欲しい」とリクエストを出した。「刈りあげがつくるご飯はおいしいじゃないですか。刈り上げている人に悪い人はいない」と持論を述べ、熱い思いを明かした。

現在欲しているガチャガチャについても語った。「日本の動物というシリーズのニホンジカが欲しいです。ニホンとついている動物はあまりいない。ニホンジカが欲しくて6000円くらい使ったのですが、真ガキが凄く出てきて、3つ出ました」と告白。イベント終了後にもガチャに挑戦する意向を見せ「カキが当たり過ぎて、周りの人に配った。（きょうも）真ガキが当たったら、（報道陣に）あげます」と宣言し、笑いを誘った。