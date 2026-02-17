サッカー元日本代表×ボーイズグループのドリームマッチ、佐藤寿人ら追加発表 超特急カイ・タクヤ・ハル＆SUPER★DRAGON飯島颯も参戦
サッカー日本代表のレジェンズチームと、人気ボーイズグループから選抜されたサッカーチームが対決するサッカードリームマッチ『THE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』の第2弾選手＆アーティストが発表された。
【写真】第2弾発表！『THE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH-』に出場する日本代表レジェンズ＆アーティストサッカー選抜メンバー
同イベントは、4月4日に日本サッカーの聖地・埼玉スタジアム2002で開催される。第1弾では「日本代表レジェンズ」のメンバーとして柿谷曜一朗、北澤豪、坪井慶介、中澤佑二、本田圭佑、松井大輔、南雄太といったメンバーが発表されていたが、新たに佐藤寿人、鈴木啓太、田中順也、福西崇史、安田理大という日本代表招集歴のある豪華な顔ぶれが発表された。攻守のバランスがさらに整い、まさに“本気布陣”となる。
アーティストサッカー選抜メンバーは、BE:FIRST、THE RAMPAGE、FANTASTICS、M!LKなどのグループのメンバーに続き、超特急、SUPER★DRAGONから参加アーティストが発表された。超特急よりカイ、タクヤ、ハル、SUPER★DRAGONより飯島颯の参加が決定。いずれもグループの中心メンバーで、ステージで見せるパフォーマンスとは異なる“本気の勝負顔”でピッチに立つ。
超特急のカイは5歳から中学3年生までの10年間サッカーに打ち込み、各種市大会などで優勝経験も持つ本格派。長年培った基礎技術と試合感覚は、今回のピッチでも大きな武器となる。タクヤは小学生、中学生とサッカー部に所属し、部活動で積み重ねた実戦経験と運動量が持ち味。堅実なプレーでチームを支える存在になりそうだ。ハルは小学2年生から6年生までの5年間プレーし、市大会で準優勝を経験。俊敏な動きと積極性でピッチを駆け回る。SUPER★DRAGONの飯島颯は3歳の頃から兄の影響でボールを蹴り始め、小学生から本格的にプレー。中学までサッカーを続け、チームではキャプテンを務めた経験を持つ。さらに地元の選抜メンバーにも選出された実績を持つ。
また、第一弾で発表されたアーティストサッカー選抜メンバーの、新たな注目選手の情報も公開された。龍宮城のITARUは小、中でキャプテン経験を持ち、高校3年時のトライアウト期にシンガポールのクラブチームから声がかかり、サッカー専門誌にも特集された逸材。プロの道も現実味を帯びていたほどの実力を持つ。同じく龍宮城の冨田侑暉は、フィールドホッケーで京都府代表を務めた経歴を持つアスリートで、その運動能力と競技経験はサッカーの舞台でも大きな強みとなる。THE RAMPAGEのRIKUは14年のサッカー歴を誇る本格派で、キッズ時代はフォワードとして得点を狙うポジションを担い、中学以降はサイドハーフをメインに中盤エリアを担当。攻守に関わる運動量と視野の広さを武器にプレーしてきた。
当日は、サッカー解説者として人気を誇る林陵平の参加も決定。林はアーティストとの親交も深く、当日は場内でリアルタイム解説をしながら、「実は学生時代サッカー一筋だったメンバー」「意外なポジション適性」「このプレーに表れるその人らしさ」など、アーティストそれぞれのバックボーンや見どころを分かりやすく紹介していく。サッカーに詳しくない人でも“推しの新たな魅力”を発見しながら楽しめる空間を演出する、同イベントならではの“エンターテインメント解説”にも注目だ。
チケットの販売は、きょう17日午後8時より超特急、SUPER★DRAGONの各ファンクラブ最速先行の受付がスタートする。
■『THE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』
開催日時：4月4日（土） 正午開場 午後2時開演（予定）
会場：埼玉・埼玉スタジアム2002
出場者：
アーティストサッカー選抜メンバー
ADAM（STARGLOW）／飯島颯（SUPER★DRAGON）／ITARU（龍宮城）／カイ（超特急）／JUNON（BE:FIRST）／SKY-HI／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／瀬口黎弥（FANTASTICS）／SOTA（BE:FIRST）／タクヤ（超特急）／手越祐也／冨田侑暉（龍宮城）／中島颯太（FANTASTICS）／ハル（超特急）／八木勇征（FANTASTICS）／山中柔太朗（M!LK）／RIKU（THE RAMPAGE）／RYUHEI（BE:FIRST）…and more ※五十音順
日本代表レジェンズ
柿谷曜一朗／北澤豪／佐藤寿人／鈴木啓太／田中順也／坪井慶介／中澤佑二／福西崇史／本田圭佑／松井大輔／南雄太／安田理大…and more ※五十音順
