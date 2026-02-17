Threadsで話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で9640回を超えて表示されており、「なんて可愛いのでしょう」「健気でたまらない…」「本物の人間に見えちゃうよね」などのコメントの他、1000件を超す「いいね」が寄せられることとなりました。

【動画：散歩中の犬が『マクドナルドの人形』を本物の人間だと勘違いして…あまりにも愛おしい『まさかの光景』】

お散歩中に出会ったのは…

Threadsアカウント「arisa__ru」の投稿主さんは、2匹のわんことの微笑ましい生活を紹介しています。今回紹介したのは、お散歩に行ったときの1コマです。突然、わんこが知らない人に向かって尻尾をふりながら近づいたそう。

実は、普段からとても人間好きなわんこなのだといいます。お散歩中に、通りすがりの人に甘えに行くこともしばしば。このときも、優しそうな人を発見して、意気揚々と近づいたのでした。

可愛すぎる姿にキュン♡

しかし、その相手の姿を見て、投稿主さんはビックリ！！わんこが挨拶に行った相手とは、マクドナルドのキャラクターであるドナルド・マクドナルドなのでした。ベンチに悠々と座るドナルドが、いかにも犬に優しそうに見えたのかもしれません。

わんこは、ドナルドに向かってずっと尻尾を振り続けていたとか。また別の日も、めげずにドナルドに挨拶をしたというわんこ。いつかドナルドと交流できる機会があるといいですね♪

この投稿には、「ちのチワワはカーネルサンダーに全力ダッシュしますw」「うちは裸婦像の前で座り続けてます」「公園の犬の置物に興味津々になります」など、多くの共感の声も寄せられています。多くの犬たちにとって、動くか動かないかは二の次なのかもしれませんね！

Threadsアカウント「arisa__ru」には、他にもわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「arisa__ru」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。