スーパーで買える♪かまいたち山内が“個人的MVP”に選んだお菓子「めちゃくちゃ美味いでこれ」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【チョコ2026】かまいたちがコンビニ・百貨店・お取り寄せ・スーパーで最新の気になるチョコを食べてみた！』という動画をアップ。コンビニチョコから、ハイブランドのチョコまで、幅広くお2人が試食し、感想を話す様子を公開！この中で、山内さんが、個人的MVPに選んだ“板チョコ風のお菓子”をピックアップ♪

大量にチョコが並べられた状態で、山内さんが「俺パッと見で気になった」と手に取ったのはこちらの商品。

◼︎トップバリュのチョコレート代替品

イオントップバリュ / チョコか？ヘーゼルナッツ 税込321円（公式サイトへ）

森林伐採や気候変動によりカカオ豆の生産量が減少している背景を受け、カカオ豆を使用せず、「ひまわりの種」を主原料として作られたチョコレート代替品。

こちらは板チョコ風で、ヘーゼルナッツのザクザク食感が楽しめます♪

◼︎個人的No.1に！

山内さんは、“チョコか？”というネーミングを不思議がりながら、パクッと一口齧ると「めっちゃチョコ。なんの疑いもないチョコ」とコメント。

そして、ひまわりの種が使用されていることを聞くと、山内さんは驚いた様子で「めちゃくちゃ美味いでこれ」と絶賛！

その後、たくさんのチョコを試食したお2人が、この日食べた中での“個人的MVP”を聞かれると、山内さんはこちらの商品をあげ、「俺これめっちゃ美味かった」「だいぶ美味しかった」「チョコの味も美味しいし中のナッツ系の部分も」とトータル的に1番美味しかったと語っていました！

