Matt「本当に肌がぷるっぷるに」箱買いストックする信頼のシートマスク

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガチレビュー】オリヤンのリピ確アイテムを大開封！』の動画を投稿。購入したコスメなどを紹介し、使用感なども語ってくれていました！

■シートマスク

動画内に登場したのはこちら！

REJURAN（リジュラン）/スキン プロテクション マスク 5枚入り 税込2,420円（編集部調べ）

乾燥した肌へハリやうるおいを与えてくれるシートマスク！

Mattさんはこちらについて「めっちゃ有名なやつ」「本当に肌がぷるっぷるになる」とコメントしながら紹介。

そして「ホテルって大体乾燥するのね」「本当に潤したい時はこれ」と保湿力を評価し、外泊時の乾燥対策にもおすすめしていました！

また、Mattさんは「箱買いしてもいい」「家にいっぱいあるので」ともコメントし、テロップでも「箱買いでストック！！」と紹介されるほどお気に入りアイテムの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。