農業の担い手不足の問題や生産性向上に対応するために、国が農家に対してＡＩやロボットなどの先端技術導入を支援する「スマート農業技術活用推進法」で、天童市の農園の取り組みが県内の果樹栽培で初めて認定を受け、きょう認定証の授与式が行われました。

【写真を見る】ロボット導入で効率的に草刈り！ 天童市の農園がスマート農業導入 農業の担い手不足に対応 （山形）

国は、農業の担い手不足の解消や生産性の向上を目的にスマート農業技術の導入を推奨していて、導入計画が農林水産省に認定された農家は低金利での融資などの支援が受けられます。

先月には天童市で果樹栽培を行う「やまがたさくらんぼファーム」が県内の果樹栽培の事業者として初めて認定を受け、きょう認定証が手渡されました。

■草刈りを効率的に

この農園が導入したのは草刈り用のロボットです。

ロボットの動く範囲を地中に埋めたワイヤーで制限することで効率よく草刈りを行い、果樹の生産性をあげるという試みです。

さくらんぼの栽培は年間を通して農園内の草刈りを行う必要がありますが、この技術を導入することで、少ない人数で効率的に草刈りができ、他の作業に人手を回すことができるようになるということです。

やまがたさくらんぼファーム 矢萩美智 代表「暑い中、草刈をロボットがやってくれる。例えば今後ロボットが収穫・選果してくれる時代がくる。農業を職業にしたいという子どもを増やすためにもやらなければいけない」

この農園では現在８台の草刈り用ロボットが稼働していて、今後さらに５台のロボットを導入する予定だということです。