『ゴジラ FINAL WARS』の世界を再現 - ホテルグレイスリー新宿、「ゴジラ」のジオラマ展示をリニューアル
ホテルグレイスリー新宿は、東宝の「ゴジラ」作品のジオラマを新たに2月1日〜6月30日まで8階ロビーに設置する。
「ゴジラ」作品のジオラマ展示は、東宝監修のもと、2023年より継続的に展開しており、今期で8期目を迎える。今回は2004年に公開された映画『ゴジラ FINAL WARS』をテーマにイメージを膨らませ、まるで海の中にいるかのような水面を思わせる青々としたライティングの演出の中に鋭い眼光を光らせる「ゴジラ」に対して「へドラ」「エビラ」の2体の人気怪獣が対峙する大迫力の展示となっている。
「へドラ」「エビラ」のリアルな様子も間近で愉しめる
同ジオラマ展示は、本年2期に分けて実施を予定しており、第2弾のジオラマは6月下旬〜12月まで展示を行う。
