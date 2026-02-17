ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮ ＢＯＸＩＮＧ ＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。

自身の最多記録を更新する９度目のＭＶＰ受賞に、井上は「やはり毎年『取らなきゃいけない』という重圧がある中、しっかり取れたことにホッとしているし、うれしいです」と笑顔を見せた。

２０２５年は、１月に金芸俊（韓国、４回ＫＯ勝ち）、５月にラモン・カルデナス（米国、８回ＴＫＯ勝ち）、９月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、１２回判定勝ち）、１２月にアラン・ピカソ（メキシコ、１２回判定勝ち）と４試合の４団体統一王座防衛戦にすべて勝利した。

「自分の中でもすごく気の抜けない、あまり経験のできない年だった」と振り返り、「４試合を通してもクリーンヒット（の被弾）が本当に少なく終われたので、ダメージは全くなかった」と強調した。

４団体統一王座の年間４度防衛は史上初。全団体統一王座の年間４度防衛は２団体時代の７６年ムハマド・アリ（米国）以来の偉業となった。また、カルデナス戦で世界戦通算２３ＫＯ勝利の単独史上最多記録を樹立し、ピカソ戦で単独史上最多の世界戦２７連勝とした。１月に発表された世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）の２５年年間表彰でも、最優秀選手賞を受賞（２２、２３年に続き３度目）している。

昨年３月３１日に行われた２０２４年度年間優秀選手表彰式の壇上では、最優秀選手賞に輝いた井上尚は、技能賞を獲得した中谷に対し「中谷君、１年後の東京ドームで、日本ボクシングを盛り上げよう」と笑顔で宣戦布告。斜め後ろに座っていた中谷も立ち上がり「やりましょう」と呼応。がっちり握手をかわした。

あれから１年。井上は５月に向け、今月からすでに練習を開始している。「言葉では言い表せないが、今までにないほど自分の中で燃えたぎっている感覚がある。非常に楽しみにしている」。日本ボクシング史上最大のメガファイトを見据え、静かに闘志を燃やした。

２０２５年度年間各賞は以下の通り。

【最優秀選手賞】井上尚弥（大橋）

【技能賞】井上拓真（大橋）中谷潤人（Ｍ・Ｔ）

【殊勲賞】堤聖也（角海老宝石）

【努力・敢闘賞】坪井智也（帝拳）

【ＫＯ賞】矢吹正道（１２月２７日、フェリックス・アルバラード戦）

【新鋭賞】高見亨介（帝拳）

【女子最優秀選手賞】晝田瑞希（三迫）

【年間最高試合賞（世界戦）】ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（３月１３日、寺地の１２回ＴＫＯ勝ち）

【年間最高試合賞（世界戦以外）】日本ライトフライ級タイトルマッチ・高見亨介―川満俊輝（４月８日、高見の６回ＴＫＯ勝ち）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級タイトルマッチ・斎藤麗王―渡辺海（７月３１日、斎藤の３回ＴＫＯ勝ち）

【女子年間最高試合賞】ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチ・黒木優子―鈴木なな子（６月２６日、黒木の判定勝ち）

【最優秀トレーナー賞】井上真吾（大橋）

【優秀選手賞】（２０２５年世界戦１勝以上の選手）井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

【特別賞】木村翔氏、京口紘人氏、重岡銀次朗氏、重岡優大氏、高山勝成氏、田中恒成氏、故・長野ハル氏、故・山崎照朝氏