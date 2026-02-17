ベネリックは、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」をデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン はいっ! ポーズ! キーホルダー」を、2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「ポムポムプリン はいっ! ポーズ! キーホルダー」

キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常の世界にキャラクターたちが登場したように見える、不思議なデザインのキーホルダーに、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」とお友だちのコレクションが登場。

おすわり姿の「ポムポムプリン」と”スコーン”がかわいらしい「スコーンとおすわり」や、ぎゅっと”マフィン”を抱きしめる「ポムポムプリン」がセンターに位置する「ギューッとマフィン」など、「ポムポムプリン」とお友だちのさまざまな表情や姿が楽しめる、6種のデザインがラインナップ。

スコーンとおすわり

ぴょんとジャンプマフィンもいっしょ

るんるんマフィンもいっしょ

ベーグルとにっこり

ギューッとマフィン

あれ? プリンはどこ? ?

次第にあたたかくなるこれからの季節、お花見やピクニックなどお出かけのお供にぴったりのアイテムとなっている。価格は1回300円。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250