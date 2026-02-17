エプスタイン文書の公開に絡み、英王室のベアトリス王女とユージェニー王女にも混乱が飛び火する事態となっている/Aaron Chown/PA

ロンドン（CNN）英王室のベアトリス王女とユージェニー王女は、両親のアンドルー・マウントバッテン・ウィンザー元王子とサラ・ファーガソン氏が絡んだ大混乱に巻き込まれ、英国王室を取り巻く一段と厳しい監視の目に直面することを余儀なくされている。

現在37歳と35歳の王女姉妹は、米司法省が最近公開した、いわゆる「エプスタイン文書」の最新部分で数百回名指しされている。そのうちの少なくとも1件は、若いユージェニー王女の私生活に関するかなり恥ずかしい内容となっている。

この家族に対する批判の多くは、マウントバッテン・ウィンザー氏と性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係に集中してきた。しかし司法省による関連文書の最新開示は、エプスタイン氏と王女たちの母との友情の深さも見て取れる内容となっている。つまり母親によって娘たちがエプスタイン氏のいる世界に引き入れられたような図式だ。

「有罪の確定した性犯罪者に対して、両親がこれほど気軽に自分たちのことを話していたと知るのは、二人の若い女性にとって極めて不快なことだ」と語るのは、英紙ミラーの王室担当編集者ラッセル・マイヤーズ氏だ。同氏は過去10年にわたりウィンザー家を報道し、受賞歴のある王室ポッドキャスト「ポッド・セーブ・ザ・キング」の共同司会者を務めている。

マイヤーズ氏はCNNに対し、「王女たちへの同情は大きい」としながらも、公開された電子メールは複数の疑問を呼び起こしたとの認識を示した。具体的には王女たちは何かを知っていたのか、知っていたとしたらその内容はどんなものなのかという疑問だ。

「王室内部でも公の場でも、ベアトリス王女とユージェニー王女が両親に対して、あるいはもっと広範な形で懸念を伝えることが可能だったかどうかについてはなお疑問が残る。深刻な性犯罪で有罪が確定した後も、二人がエプスタイン氏のいる世界にどれほど近い存在だったかを考慮するなら」（マイヤーズ氏）

王女たちの父親に対しては、エプスタイン氏との関わりについてさらなる説明を求める圧力が高まっている。英国警察は現在、公職における不正行為と機密漏洩（ろうえい）の疑いを調査中だ。発掘されたメールは、元王子が英国の貿易特使在任中にエプスタイン氏と機密情報を共有していたことを示唆している。

CNNはマウントバッテン・ウィンザー氏にコメントを求めた。本人は最新の疑惑について公の反応を示していないが、過去にはエプスタイン氏との関係に絡む不正行為を否定している。この主張は、10代の頃にエプスタイン氏に人身売買されたと糾弾する女性と裁判外で和解した後も変わっていない。

マウントバッテン・ウィンザー氏の元妻、ファーガソン氏の広報担当者は昨年、同氏が「疑惑の度合いを認識した直後」にエプスタイン氏との関係を断ち切ったと述べた。しかし司法省の公開した文書は実際にはそうではなかったことを物語る。

当該の文書によれば、ファーガソン氏はエプスタイン氏との連絡を保っていただけではなかった。2009年には、マイアミへ本人を訪ねていたとみられる。エプスタイン氏が未成年者への売春勧誘の罪で言い渡された18カ月の刑期のうち、13カ月を服役して刑務所から釈放されたその5日後のことだ。当時20歳と19歳だったベアトリス王女とユージェニー王女も、母親とともにエプスタイン氏との食事会に参加している。

翌日、エプスタイン氏は元英国社交界の人間で共犯者のギレーヌ・マクスウェル現受刑者に別のメールを送信し、訪問が実現したことを確認した。さらに数日前のエプスタイン氏と個人秘書の別メールのスレッドからは、同氏が母娘3人の米国行きの航空券代1万4080.10ドル（現在のレートで約215万円）を支払ったことも示唆される。

1カ月後の別のメールからは、ファーガソン氏のエプスタイン氏に対する好意が見て取れる。ファーガソン氏は自身のブランドと書籍に関する潜在的なビジネスチャンスについて、興奮した様子でエプスタイン氏に連絡を取り謝意を表明。ただの友人を超え、「ずっと欲しかった兄弟のような存在」だと伝えている。

その愛情は10年1月のメールでも変わらない。「サラ」の名で送られたこのメールには「あなたの寛大さと親切心に対する私の愛情と感謝の気持ちは言葉で言い表せない」「あなたのために尽くす。私と結婚して」と記されている。

さらに2カ月後のやり取りでは、「サラ」は次女のユージェニー王女の性生活にまつわる話をエプスタイン氏と共有しているように見える。メールには「ユージェニーが週末のセックス旅行から戻ってくるのを待っているところ！」などと書かれている。

11年の12月と翌年には、エプスタイン氏はマウントバッテン・ウィンザー氏からメールで家族のクリスマスカードを受け取っている。どちらのカードにも王女たちの写真が含まれていた。19年のBBCのインタビューで、マウントバッテン・ウィンザー氏は10年以降エプスタイン氏とは連絡を取っていないと主張していた。

CNNは、エプスタイン氏の文書に記載されているやり取りについて、ファーガソン氏の代理人にコメントを求めた。また、王女たちにもコメントを求めたが、本稿執筆時点で返答はなかった。