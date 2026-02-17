日本スケート連盟が１７日、公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の移動風景を投稿した。

金メダル獲得から一夜明け、記者会見に臨んだふたり。インスタでは移動するふたりの車内写真を添え、「移動の車内ではたくさんのお祝いメッセージに目を通してお返事してます」と伝えた。木原、三浦ともに携帯電話をのぞき込み、メッセージを確認している様子だった。木原の隣には、モーグルで銀、銅を獲得した堀島行真（トヨタ自動車）の姿もあった。

ファンからは「どうか、体を休ませてくださいね！」、「感動と興奮をありがとう！」、「こんな日が来るなんて」、「泣きました」、「龍一くん眠れたかな？」などの声も寄せられた。

一夜明け会見で、三浦は「実感は湧いていないけれど、自分らしい演技ができてうれしい」と笑顔。木原は「まだ一睡もできていない。試合が終わった感じがない。ＳＰで大きなミスをして、心が折れてしまっていたが、璃来ちゃん、コーチが立て直してくれた。諦めないことの大切さを学べた」などと思いを語った。