疲れがちな夫を見て「サボりだ」と思っていた。医師からは風邪と言われたけれど、再受診で“バセドウ病”が発覚【著者インタビュー】
甲状腺疾患のひとつ、バセドウ病。甲状腺疾患の患者数は17人〜19人に1人、と言われているものの、その詳細について知らない人は意外と多いだろう。漫画『夫がバセドウ病にかかったら』（桜木きぬ：著、伊藤病院 内科部長 渡邊奈津子：監修）には、38歳でバセドウ病と診断された夫を7年間支えた妻の記録が綴られている。
夫婦と8歳の息子で3人暮らしの桜木家。ある日を境に、夫のアキラさんは体調不良を訴えるようになる。長引く不調に不安を感じ受診すると、バセドウ病と診断され…。突如として始まった闘病生活にへこたれながらも、明るく寄り添おうとする家族。その姿はリアルそのものだ。そんな漫画の著者・桜木きぬさんが、バセドウ病との向き合い方について教えてくれた。
――動悸がする、すぐに寝てしまう、体重が減る…など、夫のアキラさんがバセドウ病を発症した頃の様子が漫画に描かれています。あまりにも疲れやすいので、最初はサボっていると思っていたそうですね。様子がおかしいと気づいてから病院に行くまで、どれくらいの期間が経っていたのでしょうか。
桜木きぬさん（以下、桜木）：2〜3カ月は経っていたと思います。寝起きが異常に悪いのは大学生の頃からなので、もしかしたらかなり昔からその兆候はあったのかもしれません。夫のように、疲れかな〜、歳かな〜、と思ってやり過ごしてしまう方は多いと聞きます。
――アキラさんは病院嫌いだったそうですが、身近な人に同じような症状を見つけたら、どのように声をかけて病院に連れていくのがいいと思いますか？
桜木：病院嫌いな方じゃなければ、しんどくなった時点で早急に病院へ行きたくなるほどの辛さだと思います。甲状腺が悪いのかな〜と思ったら、内科の中でも専門の先生がいるところへの受診がよいのではないでしょうか。
――アキラさんの場合、最初に行った病院では風邪と言われ…。症状が変わらず、新たに受診して血液検査をしたら、バセドウ病の結果が出たそうですね。
桜木：できれば一度でバセドウ病だと診断してほしかった、という思いはありつつ、今は臆せず再受診してよかったと感じています。
取材・文＝吉田あき