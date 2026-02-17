かきたねキッチン15周年♡贅沢チーズ海鮮風塩だれ登場

百貨店を中心に展開する柿の種専門店かきたねキッチンが、2026年3月3日（火）に15周年を迎えます。その特別な節目を記念して誕生したのが、『15周年記念かきたね贅沢チーズ海鮮風塩だれ』。これまでの感謝と“毎日を、ハッピーに”の想いを込めた、今だけのスペシャルフレーバーです♡

15周年記念の限定フレーバー

15周年記念かきたね贅沢チーズ海鮮風塩だれ

価格：540円（税込）

2011年3月3日に高島屋大阪店で1号店をオープンして以来、全国24店舗へと広がったかきたねキッチン。

これまで100種類以上のフレーバーを生み出してきたブランドが、15周年の節目に贈る特別な味わいです。

発売日（発売期間）：2026年3月3日（火）～2026年5月上旬

発売場所／発売チャネル：かきたねキッチン直営店24店舗他

贅沢チーズ×海鮮風塩だれ

15年間人気上位を誇る「贅沢チーズ」と「海鮮風塩だれ」を掛け合わせた、初の試みとなる記念フレーバー。既存フレーバーをただ混ぜるのではなく、味の厚みやバランスを一から再設計しました。

海鮮の力強い旨味を、チーズのコクがやさしく包み込み、それぞれの個性がしっかり感じられる一体感ある味わいに。

スパークリングワインとの相性も良く、お祝いシーンやホームパーティーにもぴったりです♪

今だけの特別な味わい♡

これまで支えてくれたお客様への感謝を込めた、15周年ならではの“最強のハッピーフレーバー”。

「贅沢チーズ」「海鮮風塩だれ」との食べ比べも楽しみながら、新しいおいしさを体験してみてはいかがでしょうか。今しか味わえない特別なかきたねで、毎日をちょっとハッピーに♡