「練習試合、広島１０−１楽天」（１７日、コザしんきんスタジアム）

現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（２５）が、初めて古巣との対戦で３安打１打点１盗塁と結果を残した。「試合前もあいさつができたので、すごく今日は良い一日でした」と表情を崩した。

１、２打席目は打ち取られたものの、六回の３打席目に左前打で出塁。５球目でスタートを切り、二盗を決めた。「根拠を持ってセーフになれるという。根拠が見えたのが、あのスタートを切ったタイミングだったので。そこはいろいろ見ながら、測りながらでした」。さらに１得点した直後の八回無死二塁では、右中間への適時二塁打を放ち、九回にも左前へはじき返した。

「いつも通りっていうか、何も考えずにやること、しっかりやろうと思っていったんですけど、１、２打席目はちょっと力が入ってたというか、ふわふわした感じでした。変な緊張もありました。でも、後半はしっかり切り替えてできたので、そこは良かったかなと思います」

カープ加入からごくわずか。機動力を使った攻撃を仕掛けたいチームにとって、今や欠かせない存在になりつつある。「僕は、僕のやれることしか見せられない。それを最大限、見せられるように。毎日、しっかり準備して、全力を出し切りたい」と前を向いた。