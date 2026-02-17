Kis―My―Ft2の宮田俊哉（37）が17日、東京都渋谷区の道玄坂広場で行われたディズニー/ピクサーの最新映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）日本語吹き替え版のビーバーズ結成イベントに登壇した。

のんびり屋なローフの声を演じた宮田。「ピクサー史上ナンバーワンハチャメチャ映画と言っても過言ではないくらい、ハチャメチャな展開で笑える」と語り「でも、僕もうるうるしながら最後見ていて、心が奇麗になる」と手応えを明かした。アフレコではダニエル・チョン監督と対面し「凄く笑顔がチャーミングな方で、一緒にいて楽しかった。僕がお芝居しているのを誰よりも笑っているのが監督で、その笑顔にキュンキュンしちゃいました」と充実感をにじませた。

ハチャメチャなストーリーにちなみ「今までに体験した驚きのルール」について問われると、アイドル活動について言及。ローラースケートのパフォーマンスはグループの代名詞でもあるが「あれ全然ぶつからないじゃないですか。あれ、右側通行っていうルールがあるんですよ」と打ち明け、共演者陣を驚かせた。続けて「日本の道路は左側通行ですけど、我々の道は右側通行。欧米式なんです」とニヤリ。衝突が起きないように決めたといい「じゃあ右で、みたいな感じで。結成してから20年、ずっと右側通行やってます」とアピールしていた。