ボクシングの2025年度年間表彰式が17日、東京ドームホテルで行われ、プロ男子の部の最優秀選手賞（MVP）は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が8年連続9度目の受賞となった。選考はボクシング担当記者の投票によるもので、井上は23年度以来の満票での選出となった。

井上は昨年、1月に金芸俊（韓国＝4回KO）、5月に米ラスベガスでラモン・カルデナス（米国＝8回TKO）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン＝12回判定）、12月にサウジアラビア・リヤドでアラン・ピカソ（メキシコ＝12回判定）の挑戦を受け、史上初となる4団体王座の年間4度の防衛に成功していた。「率直にうれしいのと毎年取らなきゃいけないという重圧。2025年もしっかりと取れたこと、ほっとうれしく思う」と話し、「世界戦を4試合ということで、自分の中でも凄く気の抜けないという、あんまり経験のできない1年だった。（体の）ダメージは全くない。4試合見通しても、クリーンヒットとかもホントに少なく終われた4試合だった」と振り返った。

8年連続MVPについては「ボクシングが好きだから続けられてることだと思うし、モチベーションが上がらない時もあったが、そういう時も1つ1つ自分と向き合いながらやってきた結果が、こうして受賞という形で評価してもらえてるのは、自分としては凄くうれしい」と答えた。5月には東京ドームで3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との決戦が控えるが、「（本格的な練習は）もう入っています。2月入ってからくらいで」と明かし、意気込みを問われると「ちょっと言葉じゃ言い表せない、今までにない、自分の中で燃えたぎっているような感じはある。非常に楽しみだなというところ」とコメント。昨年の表彰式の壇上で中谷に対戦を呼びかけたが、「1年前にその約束をして、しっかりとお互い整ったなという感じはあります」と語った。

また、技能賞にはWBC世界バンタム級王者で弟の井上拓真（30＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が選出。尚弥と拓真は兄弟で初めて同時三賞受賞となった。

受賞者は以下の通り。

▽最優秀選手賞 井上尚弥

▽技能賞 井上拓真、中谷潤人

▽殊勲賞 堤聖也（角海老宝石）

▽努力・敢闘賞 坪井智也（帝拳）

▽KO賞 矢吹正道（緑、フェリックス・アルバラード戦）

▽新鋭賞 高見亨介（帝拳）

▽優秀選手賞※五十音順 井上拓真、井上尚弥、高見亨介、武居由樹、堤聖也、寺地拳四朗、中谷潤人、松本流星、矢吹正道

▽年間最高試合（世界戦） 寺地拳四朗vsユーリ阿久井政悟（倉敷守安）

▽年間最高試合（世界戦以外） 高見亨介vs川満俊輝（三迫）、齋藤麗王（帝拳）vs渡辺海（ライオンズ）

▽女子最優秀選手賞 晝田瑞希（三迫）

▽女子年間最高試合 黒木優子（真正）vs鈴木なな子（横浜光）

▽最優秀トレーナー賞 井上真吾（大橋）