読むのが難しいと思う「島根県の自治体」ランキング！ 2位「知夫村」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、島根県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、「読むのが難しいと思う島根県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「並んでいる感じは簡単だけど、読み方の正解がわからない」（40代女性／群馬県）、「近県なので読み方は大体わかる。唯一分からなかったのが知夫村」（60代女性／広島県）、「そこで濁点が必要だとは気づきにくい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「馴染みのない漢字なので、自信が持てないから」（20代女性／大阪府）、「『邑』という漢字の読み方が全くわからなかったから」（50代女性／北海道）、「『邑』を『おお』と読むのは知識がないと出てこない読み方だと思います」（50代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
2位：知夫村／39票隠岐諸島の最南端に位置する知夫村（ちぶむら）。隠岐の中で最も人口が少なく、手つかずの自然が残る美しい村です。1キロメートルにわたって続く断崖絶壁「赤壁（せきへき）」などの絶景が有名。「知夫」という漢字自体はシンプルですが、読みが「ちぶ」であることは意外に知られていないようです。
1位：邑南町／124票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは邑南町（おおなんちょう）でした。島根県の中南部に位置し、近年では「A級グルメのまち」としてのまちづくりが注目を集めました。1文字目の「邑」という漢字が珍しく、また「邑南」を「おおなん」と読ませる独特の響きが、多くの回答者にとって難読と感じる要因となったようです。
