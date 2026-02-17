もらったらうれしい「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「あんトースト最中」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「愛知県のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「名古屋の喫茶文化を感じるユニークなお土産だから」（50代男性／大阪府）、「あんこが好きなので選びました」（40代女性／広島県）、「有名だから、その土地特有な感じがするから」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「名古屋らしい見た目の可愛さがあり、話題性も高いため印象に残るお土産だと感じたからです」（30代女性／愛知県）、「ぴよりんは崩れずに持ち帰るのが大変難しい。それを崩さずにお土産として持って来てくれたら大感激だ」（60代男性／大阪府）、「持ってくるのが大変そうで、買ってきてくれたのがうれしいと思うから。『ぴよりんチャレンジ』も楽しそうだから」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：あんトースト最中（花桔梗）／36票2位は、花桔梗の「あんトースト最中」でした。名古屋名物「小倉トースト」をモチーフにした、見た目もおしゃれな進化系和菓子です。香ばしく焼き上げた食パン型の最中皮に、自分でつぶあんバターをサンドして食べるスタイルが人気。老舗和菓子店のこだわりが詰まった上品な甘さと、セルフで作る楽しさが合わさった、新しい名古屋土産として注目を集めています。
1位：ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）／47票1位は、ジェイアール東海フードサービスの「ぴよりん」でした。愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使用したプリンを、ババロアで包み込み、粉末状のスポンジをまとわせたひよこ型スイーツです。そのかわいらしさと、持ち帰るのが困難なほどの「ぷるぷる感」から、無事に持ち帰るミッションが「ぴよりんチャレンジ」としてSNSでも話題。名古屋駅の新定番として圧倒的な支持を得ています。
