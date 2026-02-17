「スタジオに通える状態ではなくなりました」浜崎あゆみ、振付師の体調不良を告白。「優しさに泣ける」
歌手の浜崎あゆみさんは2月17日、自身のInstagramを更新。振付師の体調不良を告白し、温かい声が寄せられています。
「今ゴリちゃんは病院に通いながら少しずつゆっくりと日常を取り戻している所ですが、この先にはまだ検査入院も待ち受けていますので、彼の健やかな日々を静かに願っていただけると幸いです」と、浜崎さんはファンにメッセージ。松GORIさんとの思い出を8枚の写真で振り返り、それぞれに説明も添えています。
ファンからは「教えてくれてありがとう」「あゆの口から聞けてよかった」「やっぱり体調悪かったんだ」「回復を心から願っています」「異変に気付くあゆちゃんが本当にすごい」「あゆの優しさに泣ける」などの声が寄せられました。
「やっぱり体調悪かったんだ」浜崎さんは「実は昨年の10月頃から、ゴリちゃんに身体の不調が出始めていました」と、振付師の松GORIさんの体調不良を告白。すぐに異変に気付いた浜崎さんは「とにかく病院へ行って」と伝えたそうです。そんな中で「波乱の連続だった」という11月を乗り越えた浜崎さんと松GORIさんらチームでしたが「休む間もなく代々木でのカウントダウンLIVEのリハーサルが始まった頃」に異変が。「彼の体調はスタジオに通える状態ではなくなりました」と、松GORIさんの病状が悪化したことを簡潔に明かしました。
過去にはツーショットを投稿2025年8月23日には、松GORIさんとのツーショットを投稿していた浜崎さん。2人の真剣な表情がとてもすてきです。Instagramではたびたびスタッフやチームへの感謝や尊敬の念を言葉にしていますが、今回の投稿でも松GORIさんへの愛が伝わりました。1日も早い回復を願いたいですね。
(文:堀井 ユウ)