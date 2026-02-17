東京ディズニーシー25周年、“ホテルコンテンツ”が充実！ 限定グッズの販売や豪華メニューを展開
東京ディズニーリゾートのディズニーホテルは、4月8日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにしたさまざまなコンテンツを展開する。
【写真】宿泊者限定！ “ジュビリーブルー”がすてきなオリジナルグッズ
■東京ディズニーシー25周年を盛り上げる！
今回展開されるのは、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と共に、ディズニーホテル滞在も特別にさせる期間限定のコンテンツ。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの2つのホテルでは、パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色“ジュビリーブルー”の装飾が館内やホテルメインエントランスに施される予定だ。
また、いずれかのホテルに宿泊した人は、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが描かれた記念グッズ「カードキー＆キーケース」が購入可能。加えて、各客室に滞在の記念に持ち帰れる、2種類のポストカードが1室につき2枚ずつ用意される。
さらに、4月8日（水）〜6月30日（火）の期間には、これまでの感謝の想いを込めたスペシャルメニューが登場。東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでは、「オチェーアノ（地中海料理）」の祝祭気分を盛り上げる色鮮やかなブッフェや、「シルクロードガーデン（中国料理）」の贅沢な食材を使用したディナーコースなどが楽しめる。
そのほか、ディズニーアンバサダーホテルより、「エンパイア・グリル （カリフォルニア料理）」のスペシャルディナーや、「ハイピリオン・ラウンジ （ロビーラウンジ）」のプレミアムスウィーツセットといった豪華なメニューも用意。また、2つのレストランで提供されるスペシャルメニューには、オリジナルチャームが付属する。
