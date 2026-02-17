GU×「UNDERCOVER」春夏コレクション登場へ！ 『PEANUTS』とのトリプルコラボが実現
「GU」は、ファッションブランド「UNDERCOVER」との2026年春夏コレクションを、2月27日（金）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】チャーリー・ブラウンのデザインも！ 「UNDERCOVER」コラボ商品一覧
■過去の人気アイテムが復活
今回登場するのは、「GU」が今季提案するプレッピーのムードと、「UNDERCOVER」らしいダークな一面を掛け合わせたラインナップがそろうコレクション。
ほどよい光沢感と落ち感のあるサテン素材に刺しゅうを施したリブブルゾンや、特徴的なジップデザインとウォッシュ加工でカジュアルに着用できるデニムセットアップ、ワンポイント刺しゅうがアクセントになったブロードチェックシャツなど、個性あふれるアイテムが並ぶ。
また、今年は『PEANUTS』とのトリプルコラボが実現。スヌーピーやチャーリー・ブラウンを本コレクションらしいグラフィックであしらった「スウェT」は、古着のようなウォッシュド加工にこだわった1枚となっている。
さらに、高橋盾氏の描き下ろしデザインを使用したグラフィックTシャツに加えて、スニーカーやバケットハットなど小物アイテムが登場するほか、過去のコラボコレクションで人気だったアイテムを、素材や加工をアップデートして展開。
世代やジェンダーを問わず使いこなせる、幅広いアイテムが集まる。
【写真】チャーリー・ブラウンのデザインも！ 「UNDERCOVER」コラボ商品一覧
■過去の人気アイテムが復活
今回登場するのは、「GU」が今季提案するプレッピーのムードと、「UNDERCOVER」らしいダークな一面を掛け合わせたラインナップがそろうコレクション。
ほどよい光沢感と落ち感のあるサテン素材に刺しゅうを施したリブブルゾンや、特徴的なジップデザインとウォッシュ加工でカジュアルに着用できるデニムセットアップ、ワンポイント刺しゅうがアクセントになったブロードチェックシャツなど、個性あふれるアイテムが並ぶ。
さらに、高橋盾氏の描き下ろしデザインを使用したグラフィックTシャツに加えて、スニーカーやバケットハットなど小物アイテムが登場するほか、過去のコラボコレクションで人気だったアイテムを、素材や加工をアップデートして展開。
世代やジェンダーを問わず使いこなせる、幅広いアイテムが集まる。